Morador de rua é incendiado no bairro do Barreiro

Na última quinta-feira (28), um morador de rua identificado como Welligton Santos, de 19 anos, teve o corpo incendiado. O incidente ocorreu na passagem São José com Canal São Joaquim, no bairro do Barreiro em Belém.

O morador relatou que foi abordado por dois homens não identificados, que jogaram combustível sobre ele e atearam fogo. Welligton conta ainda que reconheceu um dos homens. Os criminosos fugiram em seguida, após o alarde.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Metropolitano. A equipe da Polícia investiga o caso.

Inf.: Amaury Silveira

Imagem: Reprodução/Redes sociais