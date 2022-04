Moradoras do Icuí-Guajará concluem oficina de artesanatos em juta na UsiPaz

Participantes da Oficina de Artesanatos e Artefatos em Juta, realizado na Usina da Paz do Icuí-Guajará, em Ananindeua (Região Metropolitana de Belém), receberam seus certificados na sexta-feira (29). A capacitação, destinada a moradoras do bairro, foi promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) em parceria, no âmbito do Programa Territórios pela Paz (TerPaz), com a Companhia Têxtil de Castanhal (CTC).

As participantes aprenderam sobre técnicas de corte, colagem e customização de peças em juta (fibra natural), para criação de peças como pesos para portas e porta talheres.

A diarista Adelaide Thaíde, que já participou de um dos cursos organizados na UsiPaz do Icuí, disse que “esse curso chegou como uma boa oportunidade, pois eu estava precisando. Como trabalho como diarista, o dinheiro é pouco em casa. Com esse trabalho de artesanato, eu consegui criar vários modelos, além de poder vender as peças”.

Para Rita Queiroga, supervisora de Produção da CTC, “é inovador fazer parte dessa parceria com a Sedeme nas Usinas da Paz. É gratificante tanto para nós quanto para as alunas, pois nós vemos e acompanhamos o desenvolvimento delas em todos os dias de cursos, a empolgação e também os seus planos, que com certeza terão um retorno em forma de renda para elas”.

Qualificação – O Programa Territórios pela Paz é uma iniciativa de inclusão social que desenvolve ações de capacitação, visando à qualificação profissional e geração de renda extra para moradores de áreas vulneráveis, estrategicamente mapeadas nos municípios paraenses.

Márcio Alfredo, coordenador do TerPaz na Sedeme, enfatizou a importância de ver pessoas de diferentes segmentos sendo contempladas pela oficina. “É com muita satisfação que vemos os objetivos dos cursos de capacitação sendo alcançados ao disponibilizar uma qualificação em trabalhos artesanais, para auferir renda tanto para senhoras e jovens, para que elas tenham um retorno rápido com um trabalho de acabamento feito com mínimos detalhes”.

Texto: Lucas Sousa e Igor Nascimento – Ascom/Sedeme

Por Igor Nascimento (SEDEME)

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/Cedeme