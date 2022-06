Moradoras dos bairros do Bengui e do Icuí concluem cursos promovidos pela Sedeme

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) concluiu, na sexta-feira (24), dois cursos de capacitação dedicados aos moradores dos bairros do Bengui, em Belém, e do Icuí, em Ananindeua, com oficinas de Artesanatos e Artefatos em Juta, com modalidades para peças artesanais e bolsas pequenas, respectivamente, realizadas ao longo da semana nas Usinas da Paz dos dois bairros.

Os cursos, que atenderam 20 pessoas, representam a continuidade da parceria entre a Sedeme, a Companhia Têxtil de Castanhal (CTC) e o programa Territórios pela Paz (TerPaz), concluída, mais uma vez, com a entrega de certificados às participantes. O objetivo da iniciativa é contribuir com o desenvolvimento econômico e social nos territórios, proporcionando geração de renda extra a partir do conhecimento disseminado nas turmas formadas nas UsiPaz.

Nilza Oliveira Soares, demonstrou sua gratidão ao fim da capacitação. “Foi uma grande oportunidade proporcionada pela Usina do Icuí, pois agora tenho a cabeça mais aberta para botar esse conhecimento em prática daqui para frente, já que é uma forma que eu vi de ganhar uma renda, uma coisa que hoje enxergo como é fácil que posso construir com facilidade para ganhar dinheiro, então esse curso abriu portas para mim, porque com certeza irei fazer outros cursos”, declarou.

Angélica Almeida, coordenadora do curso de serviço da Usina da Paz do Icuí, discorreu sobre como isso vai impactar na vida das participantes da oficina. “Tenho muito a agradecer a Sedeme e a CTC, foi maravilhoso e agradou a todas. O conhecimento foi passado com sucesso e com as oportunidades que a Usina oferece, logo elas estarão no campo de trabalho oferecendo esse material que elas produziram”, informou.

Promovido pela Sedeme, e em parceria com a CTC, o dia ficou marcado como a primeira turma na UsiPaz Benguí formada com certificados.

Adriana Ribeiro, agente de portaria, disse estar realizada ao ver o resultado do trabalho. “Esse curso veio para aprimorar a área de decoração que eu já exerço. Eu já possuia um pouco de conhecimento, porém, foi aqui que eu aprendi a manusear a fibra natural de Juta, quando vi o trabalho das outras oficinas, me senti entusiasmada para fazer também, fiquei encantada com todas as peças que fizemos desde o primeiro dia”, afirmou.

Maria Marquês Santana, professora que coordenou a capacitação, elogiou as alunas presentes e todo o trabalho que elas geraram ao fim da oficina. “A oficina durou a semana inteira e todas as participantes foram bastante comunicativas, participativas e criativas, e isso ficou claro no resultado maravilhoso que elas fizeram”, relatou.

Texto de Lucas Sousa (Ascom Sedeme)

Por Igor Nascimento (SEDEME)

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Sedeme