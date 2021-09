Moradores bloqueiam avenida Mário Covas em protesto após acidentes na via; Vídeo

O protesto acontece no local onde três acidentes foram registrados nesta quarta-feira

Após vários acidentes ocorridos na avenida Mário Covas, em Ananindeua, moradores da via e de áreas próximas bloquearam, na noite desta quarta-feira (8), as duas pistas da rodovia, pedindo mais segurança para o local. Somente nesta quarta-feira (8), três acidentes foram registrados no trecho próximo à Delegacia de Homicídios e do Conjunto Satélite, onde ocorre o protesto.

O trecho segue interditado. Os manifestantes queimaram objetos na via.

Moradores bloqueiam avenida Mário Covas em protesto após acidentes na via pic.twitter.com/llVD4k7GJF — A Província do Pará (@aprovinciadopa) September 9, 2021

FONTE O LIBERAL