Escuridão

Moradores da Avenida João Paulo II, altura do bairro da Guanabara, em Belém, fecharam a pista na noite de ontem, 23/06/22, para protestar contra a falta de iluminação pública em um longo trecho da via, problema este recorrente e que provoca, também, reclamações dos motoristas que trafegam pela via que acessa à Rodovia BR-316, altura do Entroncamento. O detalhe é que há informações sobre os constantes furtos de cabos de energia na área, que não se sabe se são praticados por moradores ou bandidos de outros setores da cidade.