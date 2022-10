Moradores da Cremação comemoram a chegada do programa Terra da Gente com títulos de casa própria

A Prefeitura de Belém, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), realizou mais uma Audiência Pública sobre o programa municipal de regularização fundiária Terra da Gente. Na noite desta sexta-feira, 28, o bairro da Cremação recebeu o evento que tira dúvidas sobre as ações de regularização de moradia na capital paraense.

A Audiência Pública foi realizada na travessa 14 de Março com a avenida Fernando Guilhon. Reuniu centenas de moradores que desejam a regularização da moradia. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou do encontro e ressaltou que a Cremação é mais um bairro onde gestão municipal entrou para revolucionar a questão da moradia.

“O nosso programa de revolução urbana garante o título definitivo. Com ele você é dono do seu terreno. Com essa reunião aqui, o povo da Cremação conheceu um pouco mais do processo”, comentou o gestor municipal.

Todo processo do Terra da Gente foi explicado na reunião: as pesquisas de campo dos servidores da Codem; as pessoas que têm direito ao título de propriedade; os documentos necessários.

Cadastro – O objetivo da Prefeitura é realizar o cadastro dos moradores da Cremação durante o mês de novembro deste ano.

Moradora da Cremação, Sofia Paes, de 38 anos, comentou a importância de a Prefeitura levar o serviço de regularização para uma área tão necesssitada:

“Essa regularização é muito importante porque a maioria das pessoas que moram aqui está nessa situação irregular, muitos estão na casa de parentes, ou têm a casa como herança mas não podem arcar com os custos da regularização”, relatou Sofia. “Muitas pessoas não têm essa noção de qual órgão procurar, então essa ação vem com o intuito de fazer com que a população tome conhecimento de como agir e possa ter uma vida digna”.

8 mil títulos – A atual gestão municipal já entregou cerca de oito mil títulos de propriedade em bairros como o Benguí, Fátima, Marambaia e no conjunto Carmelândia.

Desempregada há quase um ano, Marilene Barroso, de 44 anos, mora na Rua dos Mundurucus e sonha em ter a casa regularizada de forma gratuita: “Eu não tenho a escritura da minha casa, e tendo a escritura eu vou poder, daqui em diante, passar esse bem para os meus filhos e garantir o meu sossego, o meu conforto de dizer que tenho a minha casa própria e tudo isso com a ajuda da prefeitura: para mim está sendo maravilhoso”, comemorou Marilene.

De acordo com o diretor-presidente da Codem, Lélio Costa, o programa Terra da Gente vai chegar a toda a Belém. “Já entregamos títulos em vários bairros, uma política social fundamental para os mais humildes”, disse Lélio.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira