Moradores de Anajás localizam corpo de garotinha desaparecida

A Polícia Civil confirmou na tarde deste sábado, 11, ter sido localizado o corpo da garotinha de 10 anos que estava desaparecida desde a última terça-feira, 07. O corpo foi localizado amarrado em um trapiche às margens do Rio Anajás, no Marajó.



O fato chamou a atenção de uma multidão de curiosos que que foram se certificar que a criança seria a mesma que vinha sendo procurada pelas redes sociais da cidade marajoara.



A Polícia Militar fez o isolamento do local para que a polícia técnica possa fazer os levantamentos.

Até o fechamento desta matéria não havia dados mais orecisos acerca do que pode ter acontecido, mas as autoridades trabalham com as hipóteses de afogamento e homicídio, o que será eaclarecido pelo laudo da necrópsia a ser realizada ainda neste sábado.



Imagem: Reprodução/Redes Sociais