Moradores de Belém participam da eleição para os novos conselheiros tutelares do município

A manhã deste domingo, 1° de outubro, foi marcada pela eleição dos novos conselheiros tutelares da capital paraense. A Prefeitura de Belém montou um esquema especial com mais de mil servidores municipais de diversos órgãos, que estão envolvidos nos polos de votação..

Mais de 258 candidatos disputam as 40 vagas para conselheiros tutelares. São 61 espaços em toda a cidade para o eleitor poder votar até às 17h. Na Escola Municipal Manuela de Freitas, na avenida Gentil Bittencourt, o movimento para a votação foi grande.

A universitária Maria Luísa Sousa, de 18 anos, aproveitou a manhã livre para votar pela primeira vez para o cargo de conselheiro. “É a primeira vez que voto para conselheiro e a segunda que participo de uma eleição, a primeira foi ano passado. Achei importante vim, visando algo positivo para o bairro onde moro, que é o de Fátima”, comentou.

Urnas – Cerca de 310 urnas foram disponibilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA). O Conselho Tutelar tem o objetivo de garantir os direitos de crianças e adolescentes que vivem em situações de vulnerabilidade. Em Belém, existem oito Conselhos Tutelares, que cobrem todos os oito distritos administrativos da capital: Dagua, Daico, Daent, Dasac, Daout, Damos, Daben e Dabel.

O técnico de enfermagem Amaury Batista, de 50 anos, votou na Escola Manuela de Freitas e não enfrentou fila. “Quase não enfrentei fila para votar, não demorei cinco minutos. Fiz questão de vim, pois acho importante o trabalho dos conselheiros. Precisamos nos bairros desse trabalho, qualquer problema relacionado à criança e ao adolescente, vamos e acionamos o conselheiro”.

Organização – A Prefeitura de Belém montou uma sala de gerenciamento da eleição na escola Benvinda de França, no bairro de São Brás. Diversos órgãos municipais, como Guarda Municipal, Companhia de Tecnologia da Informação (Cinbesa) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), estão envolvidos no esquema da votação. Cerca de mil servidores municipais estão atuando nos polos de votação e fora deles.

Além da Prefeitura, participam sala de gerenciamento o TRE-PA, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (Comdac), Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e a Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc).

“A equipe da Prefeitura ficou baseada aqui na escola Benvinda. Conforme vão chegando as demandas, os problemas, nós vamos repassando e tentando solucionar. Além da Prefeitura, temos o Ministério Público, TRE e a Seduc. Mais de mil servidores municipais foram mobilizados para trabalhar nessa eleição, como mesários são 930”, informou Flávio Holanda, coordenador da infraestrutura da eleição pela Prefeitura.

Para mais informações sobre o processo eleitoral para conselheiro tutelar, acesse o Portal do Comdac.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém Foto: João Gomes