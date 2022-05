Moradores de Benevides fecham pista da BR-316 no sentido de Belém

Moradores do bairro Camutama, em Benevides, na Grande Belém, fecharam a pista do sentido cidade-capital na tarde desta segunda-feira, 02, para denunciar o estado de abandono do local, bem como do município Pio como um todo. O ato acontece à altura do Km 25, onde, semana passada, a reportagem mostrou a situação do retorno de Benevides para Belém, totalmente esburacado.



Dois manifestantes entraram na água empossada para mostrar a profundidade de uma das crateras.

Fernanda Amaral, de 25 anos, contou que os moradores do Camutama começaram a manifestação na semana passada, mas como as autoridades não tomaram providências, resolveram fechar a BR que já tem engarrafamento de mais de cinco quilômetros.



Eles fecharam a rodovia com pneus e a Polícia Militar já está no local com viaturas, em que os agentes tentam liberar o tráfego de veículos.



