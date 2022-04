Moradores de Breves recebem mutirão de serviços da Equatorial Pará

Durante a ação os moradores poderão se cadastrar na Tarifa Social, trocar geladeiras, negociar débitos, trocar lâmpadas antigas por novas e muito mais

No período de 25 a 29 de abril, a Equatorial Pará estará em Breves, na ilha do Marajó, para a realização de mais um mutirão de serviços através do projeto E + Comunidade, que tem o objetivo de levar serviços da distribuidora às comunidades.

As equipes estarão realizando os atendimentos na praça Frei Dolsé, localizada na Av. Rio Branco – Centro, de 8h às 12h e de 14h às 17h. Apenas no dia 26 de abril que o horário será apenas pela parte da tarde, de 14h às 17h.

Durante a ação serão concedidas facilidades de negociação de dívidas, para serem quitadas à vista ou parcelada. Também será possível fazer troca de até cinco lâmpadas antigas por modelos novos de LED e fazer cadastro no programa Tarifa Social que concede descontos de 10% a 65% na fatura de energia.

Para ter aceso a qualquer um dos serviços, o cliente deve apresentar RG e CPF do titular da conta contrato e a última conta de energia também precisa estar em dia. Já no caso da troca de lâmpadas, é necessário levar os modelos antigos para poder realizar a troca.

TROCA DE GELADEIRAS – A Equatorial Pará juntamente com a equipe da 3E Engenharia, estará mapeando e realizando diagnóstico, a partir dessa terça-feira (26), em 100 clientes para substituir geladeiras, em mau estado de conservação e com as borrachas de vedação deterioradas, por outras mais eficientes, com economia de até 40% se comparadas ao refrigerador antigo e com isso, contribuir para a diminuição na fatura de energia. A entrega das geladeiras novas será na sexta-feira, dia 26, no mesmo local da ação.

O coordenador do projeto, Cleiton Soares, avalia de forma positiva as ações em Breves. “É sempre gratificante continuar levando nossas ações ao município, já que temos uma grande participação do público. Nosso objetivo é beneficiar o maior número de clientes com esse projeto, visando principalmente a redução do consumo na fatura de energia”, pontua.

E + Comunidade Breves

Local: Praça Frei Dolsé

Endereço: Avenida Rio Branco – bairro Centro – Breves

Período: 25 a 29 de abril

Horário: 8h às 12h e 14h às 17h. No dia 26 de abril, será de 14h às 17h