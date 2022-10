Moradores de comunidade de Mosqueiro recebem ação de educação ambiental e saúde

Mosqueiro celebraram, nesta sexta-feira, o encerramento do curso de aperfeiçoamento Educação Popular em Saúde (EdPopSUS). O evento é uma realização da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), em parceria com a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz).

“É a primeira vez que vejo um mutirão em prol da saúde e o cuidado com o meio ambiente aqui na comunidade, com exames, consultas médicas, prevenção do câncer de colo útero, dentista e até dicas de beleza”, avaliou Rosicleide Oliveira, 37 anos, diarista e dona de casa.

Ela diz que a coleta de lixo de forma rotineira existe, mas é a primeira vez em dez anos que constatou a retirada de grande quantidade de lixo e outros entulhos nas margens da microbacia hidrográfica do rio Cajueiro, acumulados também debaixo das casas e canais próximos.

Conscientização ambiental

O local escolhido para o encerramento do curso Educação Popular em Saúde foi a vila Sapo, no distrito de Mosqueiro, depois de uma semana intensa de atividades de conscientização sobre o meio ambiente e prática de cuidados com a saúde.

A vila fica localizada numa região em que a problemática ambiental está relacionada à condição socioeconômica de uma área de enseada e de baixa elevação, o que prejudica a vida de mais de 250 famílias que vivem no local.

“Retiramos mais de 3 toneladas de lixo branco, aquele que pode ser reciclado e se for jogado no rio polui e compromete a qualidade de vida de várias gerações. A falta de consciência ambiental descarta vidros, vasilhames de xampu, garrafas pet e outros plásticos industrializados que atraem ratos, insetos e provocam a proliferação de agentes virais” explica Valdomiro Machado, educador da Sesma.

Ele ressalta, que o curso proporcionou a conscientização e como reaproveitar o lixo domiciliar que seria descartado futuramente de maneira inapropriada.

Trabalho em parceria

A retirada dos entulhos contou com a parceria dos técnicos da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), moradores e alunos de escolas estaduais e municipais localizadas às proximidades da vila Sapo.

Além do trabalho de conscientização ecológica, o final do curso proporcionou aos moradores da vila serviços gratuitos de avaliação médica, enfermagem, vacinas contra a Covid-19, teste de glicemia, hepatite B e C, verificação de pressão arterial, testagem de HIV e o exame preventivo do colo de útero e mamografia com a campanha Outubro Rosa, além de rodas de conversa com a comunidade num trabalho pedagógico de conscientização de como diferenciar o lixo orgânico do lixo branco e o descarte correto em contêineres.

Educação Popular em Saúde

A ação também contou com a participação dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, que realizaram o trabalho indo de casa em casa realizando exames de sangue para o combate ao aedes aegypti, que causa várias doenças como chikungunya, transmitida pelo mosquito da dengue e de alta incidência na vila Sapo.

A parceria com as igrejas católica e evangélica foi decisiva para a ocupação de espaços de atendimento ao público e apresentação dos resultados das oficinas de reciclagem e aulas de karatê.

Ao cair da noite, profissionais da Secretaria de Saúde celebraram o final do curso com roda de cultura, música, dança e sensação de missão cumprida pelo trabalho em saúde e educação ambiental.

Texto: Augusto Pachêco

Fonte: Agência Belém/Foto: Augusto Pacheco