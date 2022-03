Moradores de comunidade na rodovia Santarém-Curuá-Una denunciam furtos de transformadores de energia

Vários de furtos de transformadores de energia elétrica estão sendo registrados na região do Chapadão, localizada às margens da PA-370 em Santarém, no oeste do Pará. A denúncia partiu de moradores que esta semana flagraram o momento em que dois homens em uma caminhonete furtavam os equipamentos de uma propriedade. Após o flagra, a dupla fugiu, deixando parte do transformador para trás.

Áudios e vídeos compartilhados pelos moradores nas redes sociais fazem o alerta para essa prática criminosa que está causando prejuízos e transtornos para as dezenas de famílias das comunidades dessa região. Em um dos áudios, um morador diz que conseguiu identificar as duas pessoas que suspostamente estariam praticando o furto. Uma delas, segundo o homem, teria montando, recentemente, um padrão do poço de sua residência.

Arlison e Sérgio são os nomes dos dois supostos responsáveis pelo furto de vários transformadores na região do Chapadão. Há registro de pelo menos cinco crimes dessa natureza. O morador conta que flagrou os homens retirando o transformador do poste. Ao questioná-los sobre a retirada do equipamento, um deles disse que era para evitar furtos, pois havia muitas ocorrências nessa área.

O morador então perguntou se eles tinham autorização para a retirada do equipamento. Como eles não responderam, disse que iria até a residência do dono do imóvel para saber se ele tinha conhecimento desse serviço. Porém, antes mesmo de virar as costas, a dupla apanhou seus objetos e fugiu do local sem mais explicações.

Um vídeo mostra o exato momento em que uma caminhonete supostamente da Equatorial deixava o local.

O homem afirmou que supostamente a caminhonete teria a identificação da empresa concessionária de energia elétrica. E que os dois homens usavam equipamentos usados por profissionais para a realização de reparos na rede elétrica. Escadas, cones, equipamento de segurança e outros objetos característicos de empresas especializadas nesse tipo de serviço.

“Já furtaram vários transformadores aqui na nossa região. Só meu já roubaram dois, fora dos meus vizinhos”, disse um morador em um dos áudios.

Esse mesmo morador afirmou que os homens que ele identificou pelos nomes de Arlison e Sérgio seriam do município de Mojuí dos Campos.

A comunidade suspeita de uma quadrilha especializada em furto de transformadores de energia elétrica, que são vendidos no mercado negro, devido o alto valor do cobre, metal que existe dentro desses equipamentos. Em outras situações, os equipamentos são utilizados de forma indevida por terceiros, especialmente como instrumento para ligações clandestina e furto de energia.

Furtos dessa natureza costumam ocorrer à noite e, geralmente, em locais distantes da área urbana, por isso dos constantes registros na zona rural do município. Outra característica nesse tipo de crime que ele exige conhecimento técnico, uma vez que a tensão chega a 34,5 mil volts, o que pode causar mutilações e mortes em casos de interferência no sistema elétrico.

Somente eletricistas treinados e capacitados, utilizando equipamentos de segurança podem fazer os serviços na rede elétrica.

Transformadores são equipamentos que transformam o nível de tensão elétrica e tem papel fundamental para a comunidade, segurança e eficiência do serviço de distribuição de energia. Os cabos elétricos possuem componentes de cobre na parte interna e é exatamente isso atrai a atenção dos criminosos.

O furto de energia ou equipamentos da rede elétrica é considerado crime.

Fonte: O Estado Net