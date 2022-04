Moradores de Marituba devem ficar atentos a novas alterações no transporte público

Desde a última segunda feira(4), os transportes alternativos de Marituba passaram a contar com duas alterações dos serviços prestados à população. A frota de ônibus aumentou para atender as necessidades dos moradores do Município.

A primeira alteração será feita nos transportes que atendem o bairro Santa Clara, que passará a contar com oito veículos a mais na linha Marituba/Castanheira, e totalizará uma frota de 16 ônibus. A segunda alteração será na linha que serve o conjunto Mário Couto e Albatroz, que terá dois novos veículos e passará a ser estendida até o residencial Parque do Umaris.

Segundo a prefeitura de Marituba por meio do site oficial, o diretor de Transporte da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, Leonan Moura, esclarece: “Nós realizamos um reajuste que vem trazer um grande benefício para a população do Santa Clara, mais que dobrando a quantidade de veículos, e no Parque dos Umaris nós reativamos a linha que estava praticamente parada”.

Ainda segundo a fonte, a diretoria de transporte (Dirtrans), vem executando uma série de ações para garantir a qualidade nos transportes municipais. Na última semana, a Dirtrans realizou a operação “Transporte Seguro”, na qual foram abordados e fiscalizados cerca de 47 veículos para verificação do estado de conservação, condições dos pneus e a higiene dos carros.

Redação: Paola Queiroz

Fonte: Agência Belém

Foto: Ary Brito e Divulgação