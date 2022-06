Moradores de Moju bloqueiam rodovia PA-150 por leito para paciente

Moradores de Moju, nordeste do estado, bloqueiam desde às 2h da madrugada, a rodovia PA-150, no km 16, em protesto para reivindicar um de leito de UTI. O trecho interditado fica na altura da vila Ateua Grande

O bloqueio da rodovia é liderado por familiares e amigos de Benivaldo dos Santos de Almeida, 31 anos, popularmente conhecido na comunidade como “Bolota. Benivaldo deu entrada no hospital de Moju, no último dia 1º, com sérios problemas de saúde. Um diagnóstico inicial apontou uma doença bacteriana e outras comorbidades. Sem os recursos necessários para o tratamento no Hospital Divino Espírito Santo, em Moju, e diante da demora, para conseguir um leito, os populares resolveram fazer o protesto.

Na noite desta terça-feira (07), a secretaria de Saúde do município de Moju, informou ao Portal Moju News, que em Belém o único hospital que poderá recebê-lo é o Barros Barreto, que em tentativas com o hospital, os leitos para a especialidade do ‘Bolota’ estão lotados. A secretaria disse ainda que o paciente está em processo de transferência para o Hospital Materno Infantil, em Barcarena.

Enquanto o leito adequado para o paciente não aparece, filas quilométricas se formam nos dois sentidos da rodovia, sendo liberados apenas a passagem de ambulâncias e veículos oficiais.

Fonte: Portal Tailândia