Moradores de Óbidos denunciam assoreamento de igarapé Curuçambá provocado por obra de engenharia

Nos últimos dias, os moradores do município de Óbidos, no oeste do Pará, têm se mobilizado em uma grande campanha para salvar um dos principais balneários da região. O movimento começou a partir da denúncia feita em vídeos compartilhados nas redes sociais, mostrando a degradação do igarapé ‘Curuçambá’. O objetivo é tentar envolver o maior número de pessoas por uma causa ambiental: a preservação do manancial.

“Não vamos deixar morrer, o nosso Curuçambá. A ganância não vai vencer, nós vamos te salvar”, diz o trecho de um clipe musical que foi compartilhado em grupos de whatsapp, ressaltando a necessidade de preservação do espaço de lazer que é um dos pontos turísticos de Óbidos, além de uma dos principais patrimônios naturais da cidade.

O vídeo mostra imagens do local, que possui águas límpidas e já foi cenário de vários eventos públicos e ponto de encontro de lazer dos obidenses, além de visitantes de vários municípios da região.

Atualmente está sendo assoreada por uma obra que está em execução nas proximidades. Pedem as autoridades que evitem maiores danos ao igarapé. Areia, seixo, e outros dejetos que estão sendo despejados no manancial. Com as fortes chuvas que caem na região, a situação do manancial apenas se agravou.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a dimensão do dano ambiental causado ao leito do igarapé do Curuçambá. O barro e seixo estão acumulados no leito do igarapé.

O balneário do Curuçambá fica localizado a 9 km do centro de Óbidos e sua principal particularidade são as águas frias e convidativas para o banho.

No mês de janeiro, após inúmeras denúncias de danos ambientais, a Câmara de Vereadores protocolou uma denúncia junto ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), cobrando providências contra possíveis prejuízos ao meio ambiente em virtude do constante assoreamento do igarapé.

O MP instaurou uma Notícia Fato, por meio da Promotoria de Justiça de Óbidos, para apurar a denúncia formulada pelo Poder Legislativo sobre possível dano ambiental causado pela obra que vem sendo realizada pela empresa L. O. Franco, no igarapé Curuçambá.

A Promotoria solicitou informações da empresa e comunicou o fato à Sema estadual.

O movimento denominado “S.O.S Curuçambá” criado para garantir a preservação do igarapé, também pretende mobilizar apoio para a proteção dos lagos Pauxis, Mamauru, Campina e a nascente Aveia.