Moradores de Oeiras recebem ação de cidadania

O município de Oeiras do Pará, a 160 quilômetros de Belém, na região do Baixo Tocantins, no Pará, recebeu uma ação de cidadania organizada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), que levou para a sede e também para a zona ruraldiversos serviços como a expedição do novo documento de identificação, além de orientação jurídica e defesa do consumidor, por meio do Procon Pará. Articulada pelo titular da pasta de Justiça e Direitos, José Francisco Pantoja, a Caravana obteve, em todos os municípios já percorridos, o apoio das prefeituras municipais, que ofereceram espaços e voluntários para a realização da ação.



Além dos serviços de cidadania, que garantiram mais de 500 carteiras de identidade emitidas, em parceria com a Polícia Civil, foram enviados ofícios pela Defensoria Pública para que o cartório emitisse gratuitamente a segunda via das certidões de nascimento e óbito. Ao todo, mais de 700 atendimentos foram realizados em Oeiras do Pará, cidade que faz fronteira com Cametá, terra natal de Zé Francisco.



“Tendo assumido a Sejudh, tenho tido oportunidade de ajudar as pessoas mais carentes, levando a todos, serviços gratuitos que, além de serem caros, exigem exaustivas incursões por vários órgãos até que cada cidadão consiga, se for pelas vias convencionais”, disse Zé Francisco, que também é sindicalista, presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços dos Estados do Pará e Amapá – Fetracom-PA/AP e da União Geral dos Trbalhadores – UGT-Pará.

Jaiane Silva é moradora de uma das comunidades quilombolas de Oeiras do Pará. Da sua casa, no igarapé Arirá, braço do rio Anauerá, até a sede do município, “os moradores esperavam ações que dessem um novo alento pra gente”, disse.



Responsável pela execução das atividades nas cidades, a assessora Tilene Almeida destacou que a ação em Oeiras foi um sucesso. “Realizamos atendimentos acima do esperado, atendendo pessoas da cidade e do interior do município, garantindo a eles a cidadania e a consecução dos seus direitos”, afirmou.

ORIENTAÇÕES

A Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor, vinculada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, também participou da Caravana de Cidadania pelo interior do Estado. A servidora do Procon Pará, Ivaneide Bessa, visitou alguns estabelecimentos comerciais e apresentou a cartilha de defesa do consumidor. “Procuramos explicar o direito dos consumidores de forma clara”, esclareceu.

Também foi ofertada a orientação jurídica em Oeiras do Pará, por meio da Diretoria Jurídica da Sejudh. “As maiores orientações estão sobre retificação de nomes em certidão de nascimento, guarda, pensão alimentícia e questões de herança”, disse a assessora Vanessa Cunha, responsável pela orientação jurídica na ação.

CRONOGRAMA

Depois de ter passar por Portel, Bagre, Curralinho e agora Oeiras do Pará, a Caravana segue para a cidade de Muaná, no Marajó. Nos dias 18 e 19 de junho, ação ocorrerá no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), localizada na rua Manoel Izidro da Silva, em frente à Assembleia de Deus.

