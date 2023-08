Moradores de Portel recebem UBS Fluvial e benefícios habitacionais e de incentivo econômico

Em agenda administrativa em Portel, município do Arquipélago do Marajó, nesta quinta-feira (24), o governador Helder Barbalho anunciou que o Estado vai arcar com todos os custos para equipar a Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF), entregue hoje à prefeitura municipal, adquirida com recursos do Ministério da Saúde.

A UBSF ampliará a cobertura de atendimento à população ribeirinha de Portel, por meio de equipe multiprofissional, buscando, cada vez mais, a integração das ações para fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo a ser alcançado é efetivar procedimentos da Atenção Básica na zona rural usando estratégias de atendimento integral e promovendo a articulação intersetorial com os demais níveis de complexidade dos serviços de saúde.

Estou muito feliz de estar aqui para entregar essa UBS Fluvial junto com a prefeitura, porque o que nos traz aqui é a principal missão de um governo: cuidar das pessoas. Fundamental é cuidar das pessoas, dos portelenses, dos marajoaras, dos paraenses, dos brasileiros”, disse Helder Barbalho.

Moradora de Portel há 32 anos, a dona de casa Maria Rosineia de Freitas acredita que a UBSF vai garantir atendimento principalmente aos ribeirinhos, que nem sempre podem à área urbana do município. “Nunca tivemos nada parecido, e por isso a gente agradece ao governador, que se preocupa com o povo do Marajó. Eu me sinto valorizada. Os governadores de antes não fizeram nada disso”, garantiu a moradora.

A doméstica Ana Cleide das Flores lembrou que há muitas ilhas povoadas na região, e seus habitantes enfrentam dificuldade de deslocamento até s sede municipal. “Veio em boa hora essa unidade fluvial. Há muito tempo que não se tinha esse olhar aqui para o povo do Marajó. Acho que nunca vi um governo investir tanto”, disse Ana Cleide.

Regularização – O governador também entregou o Cadastro Ambiental Rural (CAR) Coletivo (Módulo Povos e Comunidades Tradicionais) para a Comunidade Remanescente do Quilombo São Tomé do Taussu, em Portel.

O documento beneficia 47 famílias da Associação Remanescente de Quilombos da Comunidade São Tomé do Taussu (Arquicost) e fortalece a agricultura familiar, voltada ao extrativismo do açaí, à mandiocultura, fruticultura e criação de suínos e aves.

O Quilombo São Tomé do Taussu fica às margens do Rio Acuti-Pereira, em uma área de 2.568 hectares. A coleta de dados, realizada pelo Escritório Local (Esloc) da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) em Portel, levou quase cinco anos para ser finalizada, com o apoio do Núcleo de Geotecnologias (Labgeo) da empresa.

O Cadastro permite acessar as políticas públicas, principalmente crédito rural por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). A Emater já está trabalhando nos projetos de Manejo de Açaizal Nativo, por meio do Pronaf Floresta, uma linha de crédito rural.

O benefício à comunidade chegou por meio do Programa Regulariza Pará, iniciativa do governo do Estado. “Estamos aqui hoje entregando esse título coletivo, que beneficia dezenas de famílias extrativistas que passam a ter título definitivo, que evita grilagem, perseguição e insegurança jurídica”, reforçou Helder Barbalho.

Moradia – Cheques do Programa “Sua Casa” também foram entregues a famílias de Portel. A política pública, gerenciada pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), auxilia na construção e reconstrução de residências.

O “Sua Casa” atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza, vítimas de sinistro (incêndios, enchentes, vendavais, desabamentos etc.). O programa atende também idosos, famílias de pessoas com deficiência e pessoas que atendem a outros critérios técnicos.

“Cada família está recebendo, em média, R$ 16 mil para pagar mão de obra e material de construção. Prestigiem o mercado local, contratem o pedreiro do bairro para ajudar a economia da cidade. Façam bom uso desses valores, para que haja uma mudança para melhor na vida das famílias”, orientou o governador.

A dona de casa Maria Fonseca recebeu hoje a segunda parcela do benefício, e vai dar continuidade à reforma da casa própria. “Sou aposentada, e com o que ganho não dá para mexer como queria. Já fiz banheiro, e agora vou terminar a cozinha, cuidar do telhado e do acabamento. Antes era só matagal no terreno. Agora está bem melhor”, garantiu Maria Fonseca.

Moradora do centro de Portel, a dona de casa Maria Lindalva Nascimento é outra contemplada pelo programa. “Está precisando trocar a cobertura do telhado, porque tem molhado dentro de casa quando chove. Quero mexer na sala, na cozinha, fazer um quarto maior. Estou muito feliz! Nem acredito que chegou minha vez de receber”, disse a moradora.

Microcrédito – O governo do Estado entregou ainda 60 benefícios do Programa CredCidadão, que concede, por meio do Banco do Estado do Pará (Banpará), linhas de crédito com juros baixos para estimular a economia. É voltada a microempreendedores formais e informais, no valor de até R$ 5 mil.

“Festejo a entrega de diversos benefícios do CredCidadão para estimular o empreendedorismo, para abrir pequeno negócio ou ampliar a atividade econômica”, complementou o governador.

Moradora da comunidade Vila Prainha, em Portel, a agricultora Maria José contou que os recursos que ela vai receber serão investidos nas plantações de maxixe e cheiro-verde, que ela cultiva para comercializar e garantir seu sustento. “Investindo nas plantações eu consigo colher mais. É uma ajuda, um investimento importante”, acrescentou.

