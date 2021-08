Moradores de Salvaterra participam do segundo dia da Expedição Marajó I

Foto: Paulo Cezar / Ag. ParáSalvaterra é o segundo município do arquipélago a receber a Expedição Marajó I, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), que leva o projeto “Saúde por Todo o Pará” para a população marajoara. Nesta quinta (19), a ação seguirá para o município de Cachoeira do Arari, e na sexta-feira (20), os serviços de saúde serão disponibilizados em Santa Cruz do Arari.

“Conseguimos trazer médicos especialistas, vacinas e diversos testes que muitas vezes não estão disponíveis diariamente nos municípios e ajudam a detectar alterações na saúde, especialmente das crianças, para que recebam o tratamento adequado o quanto antes. Trabalhamos de forma integrada aos municípios do Marajó para alcançar a redução da mortalidade materna infantil na região”, ressalta a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, que esteve na EEEM Prof. Ademar Nunes Vasconcelos – Sede, em Salvaterra, onde ocorreu a ação.

Foto: Paulo Cezar / Ag. ParáNesta terça-feira (17), a expedição esteve em Soure e registrou, em média, 1.200 atendimentos. Uma das coordenadoras da ação, Alessandra Amaral, afirma que a expectativa de atendimentos em Salvaterra é nessa faixa. “Pedimos para que a população dos 16 municípios do Arquipélago do Marajó continue comparecendo para receber serviços de saúde e muito amor, respeito e dignidade em forma de ação”, alerta.

CIIR

Os serviços especializados em reabilitação e em atendimento de pessoa com deficiência, desenvolvidos pelo Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), receberam alta procura em Salvaterra. Uma equipe multidisciplinar, composta por nutricionista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, atua para identificar casos de pessoas que precisem de atendimento especializado, a partir de exames e avaliações.

Foto: Paulo Cezar / Ag. Pará“Muitas famílias irão receber órteses, próteses e cadeiras de rodas, com as adaptações necessárias e sob medida, o que garante maior autonomia, conforto e mobilidade de pessoas, que por vezes ficam reclusas em casa, sem condições de deslocamento. É mais qualidade de vida para o usuário e para a sua família”, afirma Paula Reyes, diretora executiva do CIIR.

Renata Novaes parou de trabalhar fora de casa para se dedicar exclusivamente aos cuidados com a filha Maria Eduarda, 9 anos, que tem hidrocefalia, e comemorou, nesta quarta-feira (18), a conquista de uma nova cadeira de rodas para a criança. “A cadeirinha dela já está pequena e desconfortável. Ela vai ganhar do CIIR uma cadeira de rodas e a de banho específica, o que vai melhorar muito a nossa vida. As cadeiras significam a felicidade da minha filha e pra mim, é isso que importa, a alergia dela”, afirma.

Foto: Paulo Cezar / Ag. ParáO CIIR realiza ainda testes da orelhinha e da linguinha, para detectar precocemente alguma alteração; triagem e avaliação de malformações faciais e motoras; orientação nutricional; identificação de problemas auditivos; avaliação de atraso do desenvolvimento neuromotor, entre outros.

A estudante Yasmin Araújo trouxe a filha Ysis, de 48 dias, para uma avaliação com o pediatra, por conta de uma inflamação nos olhos. “Aqui em Salvaterra não temos todas as especialidades disponíveis e na ação aproveitei para ela fazer todas as avaliações, inclusive da orelhinha e do olhinho. Também recebi orientações nutricionais. Quero aproveitar o máximo que conseguir, porque essa é realmente uma ação maravilhosa. Saber que a minha filha está super saudável e está sendo bem assistida por profissionais de qualidade é maravilhoso”, comemora.

MAIS SERVIÇOS

Entre outros serviços disponibilizados durante a ação, estão: triagem de enfermagem, atendimento médico, emissão de carteira de pessoa com deficiência, testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatite B e C) com aconselhamento; vacinação (Hepatite B, DT (dupla adulto), Influenza H1N1); palestras educativas sobre saúde da mulher, saúde da criança, saúde bucal, orientação sobre o aleitamento materno e alimentação de bebês e crianças e distribuição de kits de higiene bucal; emissão de passe livre intermunicipal e cadastro para a entrega de órteses, próteses ortopédicas, auditivas e oculares e meios auxiliares de locomoção.

PACTO PELA REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA

A coordenadora de Saúde da Mulher da Sespa, Nicolli Vieira, explica que foi feito um diagnóstico situacional no Hospital Municipal de Salvaterra e nas unidades básicas de saúde do município, como a da Vila de Joanes, além de uma reunião com a coordenação de atenção básica municipal, com o objetivo de identificar o perfil epidemiológico de cada local para traçar ações estaduais focais, de acordo com a necessidade de cada localidade.

“Verificamos a necessidade de fortalecer a Atenção Básica do município. As gestantes, por exemplo, precisam iniciar precocemente o pré-natal, de preferência até a 12ª semana de gestação, assim como se faz necessário trabalhar a busca ativa de gestantes para que participem da estratégia Saúde da Família”, explica a coordenadora.

O Secretário de Saúde de Salvaterra, Andrey Teixeira, afirma que a parceria firmada com o governo do Estado representa um marco para o município. “Temos muitas necessidades e alta demanda na área da saúde, especialmente relacionada à pediatria e à ginecologia, que foram especialidades também disponíveis na ação, tudo para oferecer saúde de qualidade à população. Só temos a agradecer”, afirma.

EXPEDIÇÕES I e II

Ainda nesta quarta-feira (18), a Expedição Marajó II esteve no município de Muaná. Até o final das ações de saúde no arquipélago, também serão contemplados os municípios de Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista, Anajás, Bagre, Breves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Portel, Chaves e Afuá.