Moradores do bairro da Marambaia comemoram a entrega pela Prefeitura de novo espaço de lazer e convivência

O espaço ocupado por crianças, jovens, adultos e idosos é o novo cenário da praça Sônia Maria Frazão, localizada na Gleba II, no bairro da Marambaia.

A entrega do logradouro completamente reformado foi realizada na tarde desta sexta-feira, 1º de julho. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou da inauguração da praça.

História – Construída nos anos 70, a praça tinha apenas um campo e alguns bancos. Com a reforma realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), com investimento de mais de R$ 600 mil, o espaço foi completamente reformado e conta, agora, com novo calçamento, implantação de quadra poliesportiva e uma de areia, implantação de um anfiteatro, playground, bancos e mesas de jogos.

“Uma praça linda aqui na Marambaia, que tem uma grande histórica cultural. Um espaço novo para as crianças brincarem, os idosos caminharem. É para todos os moradores aqui da Gleba. Espero que seja bem cuidada, a associação vai assumir e todo mundo vai poder brincar”, comentou o prefeito Edmilson Rodrigues.

A aposentada Lucimar Aguirre, de 60 anos, aproveitou a tarde ensolarada e o novo espaço de lazer para a levar as netas, Alice, de 10 anos, e Luzia, de 8 anos, para aproveitar o playground da praça.

“Essa praça será muito boa para nós, será valiosa, a prefeitura está de parabéns, mas a população tem que dar valor e fazer a sua parte em também cuidar e zelar”, comentou a aposentada.

Do abandono à área para todos – Segundo o secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves, o espaço estava totalmente deteriorado. “A praça estava completamente abandonada. Nossa equipe entrou e fez essa área de convivência e ocupada por todos”, comentou.

A iluminação da praça também foi renovada, com pintura de postes, troca de luminárias e lâmpadas, bem como instalação de novos postes.

Moradora há 40 anos do conjunto Gleba II, a radiologista Adriana Cardoso, de 43 anos, não acreditou ao ver o espaço completamente ocupado por crianças e jovens.

Agora tem lazer – “Fico muito feliz por a nossa praça ter sido inaugurada, tinham muitos anos que ninguém fazia nada. É muito bom ver todas as crianças brincando e a gente espera que continue assim. Antes essa praça não era praça, era só um campinho com alguns bancos de concreto e não tinha lazer para ninguém”, comentou.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa