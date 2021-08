Moradores do bairro da Marambaia reclamam do serviço de transporte público

É precária a situação do transporte público de ônibus urbanos no bairro da Marambaia, no subúrbio de Belém. Até dois meses atrás, o bairro contava com as linhas Sacramenta-Nazaré – uma das linhas mais rendosas de toda a frota de ônibus da capital paraense -, Médici, Telégrafo, operadas pela empresa Belém-Rio, e Marambaia Ver-o-Peso, operada pela empresa Forte. Atualmente, só estão ativas, precariamente, as linhas Sacramenta Nazaré, Telégrafo e Marambaia Ver-o-Peso.

De acordo com as denúncias, os ônibus sumiram do bairro. Quem mora, por exemplo, no final da Rua da Mata (a rua do Cemitério São Jorge), ou fica esperando a boa vontade de passar um Sacramenta Nazaré ou Telégrafo, ou caminha a pé até a Tavares Bastos para tomar um Marambaia Ver-o-Peso, que também demora a passar.

Para completar, segundo as denúncias, a maioria dos ônibus Sacramenta Nazaré estão em situação precária, sem manutenção, constantemente pregando no meio das viagens, fazendo com que os usuários se atrasem em seus compromissos.

As informações que circulam, dão conta de que a empresa Belém-Rio diminuiu a frota para poder atender a outra linha em outro bairro, cuja empresa que o servia teria entrado em falência, porém, essa informação não chegou a ser confirmada. A reportagem tenta contato com a empresa Belém-Rio, assim como com a Superintendência de Mobilidade Urbana – Semob, para esclarecerem o que está acontecendo, porém, ainda não obteve reposta.

Foto; Divulgação