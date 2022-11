Moradores do Bengui são contemplados com 3,8 quilômetros de pavimentação asfáltica

Nesta segunda-feira (28), o governador Helder Barbalho entregou mais 3,8 quilômetros de vias urbanas no bairro do Bengui, em Belém. O chefe do executivo estadual percorreu o perímetro asfaltado e conversou com os moradores acompanhado do titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), Ruy Cabral. O governador ressaltou a importância do investimento do Estado na infraestrutura urbana.

“Estou feliz de estar hoje aqui, entregando mais um trecho de pavimentação asfáltica, são alternativas de acesso que melhoram a mobilidade urbana desta região de Belém”, disse Helder Barbalho.

Em continuidade com o programa ‘Asfalto Por Todo o Pará’, desenvolvido em 2019 pelo governo do Estado e gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), já foram executados e entregues para a população paraense 535 quilômetros de pavimentação e mais de 700 estão em execução nas diversas Regiões de Integração do Estado.

A partir de agora, os moradores do canal margem esquerda, canal margem direita, rua 20 de fevereiro, alameda Santa Helena e passagens Santa Rita, Santa Helena, Jader Dias, passagem Alegre, Fernando Baía e passagem São Sebastião passam a ter mais infraestrutura, mobilidade urbana e segurança viária.

Moradora há 9 anos do bairro do Bengui, dona Vilcineia Monteiro conta dos problemas antes da chegada da pavimentação e agora está feliz com o resultado. “Moro há nove anos e era muito sofrimento, inclusive teve três enchente que a minha casa encheu e perdi todos os meus móveis. Mas hoje eu tô feliz e agradeço muito a presença de vocês que fizeram por nós. Eu gosto muito daqui e agora gosto muito mais depois do asfalto”, disse dona Vilcineia.

Com um investimento de aproximadamente R$5 milhões, do Tesouro Estadual, foram executados serviços de terraplanagem, drenagem, calçada, pavimentação asfáltica e sinalização horizontal. O secretário de obras do Estado, Ruy Cabral, destacou a magnitude do programa.

“Este importante programa, o ‘Asfalto Por Todo o Pará’, hoje, contempla a rua do canal aqui no Bengui/Mangueirão e nós vamos seguindo com o programa. Ainda temos 1,1km para executarmos, até o final do ano dentro dessas comunidades, avançando sempre em Belém, nós que já contratamos cerca de 115 km para o município de Belém e não poderíamos deixar de assistir bairros importantes das diversas regiões de Belém, como Canudos, Guamá, Terra Firme e o próprio Bengui. Então é um momento de satisfação onde concluímos a obra, proporcionado qualidade de vida, melhorias, acessibilidade e trafegabilidade para essas pessoas que tanto esperam e esperavam por esse asfalto”, pontuou o secretário de obras.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos