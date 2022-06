Moradores do Icuí fecham pista da Avenida Independência para reivindicar asfalto em vias

Um grupo de manifestantes deciciu fechar as duas pistas da Avenida Independência, no bairro do Icuí-Guajará, às proximidades do final da linha do ônibus do bairro e das passagens Nossa Senhora de Nazaré e Testemunha de Jeová, para cobrar asfaltamento nas vias que estão totalmente esburacadas. A manifestação começou por volta das 5h desta quarta-feira, 08.



Segundo os manifestantes, a situação já perdura há mais de 30 anos e ninguém aguenta mais a situação de abandono no local. Carros são impedidos de entrar nas vias e quando uma pessoa passa mal, fica difícil o acesso de ambulâncias. Para os idosos, a situação é ainda pior em função da dificuldade para se locomoverem.



A manifestação visa chamar atenção das autoridades para que minimizem a situação no Icuí-Guajará, segundo disse um dos moradores que não quis falar seu nome para a reportagem.

Eles fecharam a Independência, bem como, bloquearam o final da linha dos ônibus. Dizem qure é um ato pacífico, mas que não podem mais continuar na situação em que se encontram, pois, com o período de chuvas, as coisas pioraram mais ainda na região.



A Polícia Militar e a Secretaria de Trânsito de Ananindeua tentam dialogar com os manifestantes no sentido de que a Independência seja liberada. Há um engarrafamento quilométrico na área.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Ananindeua para saber as providências a serem adotadas e segue esperando um posicionamento oficial.



Imagens: Roberto Penha Barbosa/Ronabar