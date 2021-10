Moradores do Icui-Guajará participam de aulão preparatório para o Enem 2021, na Usipaz

A manhã deste sábado (30) foi de muito estudo para cerca de 100 alunos que se preparam para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O intensivo, promovido pela Secretaria Estadual de Educação do Pará (SEDUC), por meio do projeto Enem Pará Itinerante, foi realizado na Usina da Paz Icuí-Guajará, em Ananindeua. Materiais de estudo foram disponibilizados gratuitamente aos alunos. A iniciativa faz parte da política de educação do Governo do Pará.

O estudante Gabriel Pereira, de 21 anos, aprovou a iniciativa e conta que se sente confiante para disputar as vagas para cursos concorridos como história e terapia ocupacional: “Eu me senti acolhido aqui. Os recursos utilizados pelos professores facilitam. Eu, por exemplo, sou muito visual. Com a pandemia, no meio digital, tive muita dificuldade. Agora, com o presencial, é muito melhor. Você sente aquela paixão do educador e isso te comove. Meu sonho é entrar na faculdade, e a estrutura daqui vai me ajudar bastante”, enfatizou Gabriel que já concluiu o ensino médio.

Além de materiais didáticos, os alunos receberam alimentação durante o intervalo. Todos os protocolos de segurança foram obedecidos, com o distanciamento social entre os alunos, a disponibilização de máscara e álcool em gel.

O auxiliar de manutenção da Usina, Edvan Nunes, viu no espaço uma oportunidade para crescer profissionalmente. Aproveitou a folga no fim de semana para colocar os estudos em dia com ajuda da Seduc: “Eu pretendo dar uma vida melhor para a minha família, recuperar o tempo perdido, né? Meu sonho é seguir na carreira de engenharia elétrica. Hoje, eu trouxe as minhas filhas, pois a mãe delas está viajando a trabalho. Elas foram para a biblioteca infantil. Agora no final que elas quiseram ficar comigo no teatro, mas aqui é um local para toda a família. Elas gostaram bastante da parte infantil. Essa estrutura veio para somar com a nossa comunidade”, disse Edvan ao lado das duas filhas, de 5 e 7 anos.

Os professores focaram nas quatro áreas do conhecimento exigidas no exame (Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias), além da Redação.

“O grande diferencial aqui da Usina são as histórias. A gente acabou encontrando aqui várias histórias de superação. Os pais que pararam de estudar voltaram. Aqui encontraram um espaço adequado para eles e seus filhos, que podem praticar outras atividades enquanto seus pais estudam. Isso reforça a importância de projetos sociais como esse, que abraçam a comunidade. O Enem Pará Itinerante avança. Avança com o coração aberto e cheio de certeza que vai contar com muitas aprovações”, disse o professor e coordenador do Enem Pará Itinerante, Diego Maia.

O Enem Pará Itinerante beneficiou mais de 6 mil pessoas este ano. A iniciativa da Seduc auxilia alunos de forma presencial, internet e televisão. A Secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga reforçou a importância da ação: “É um momento muito especial, em que esses professores vão até o aluno. É muito importante valorizar esse trabalho que vem sendo feito. Eu quero agradecer a equipe, que tem se empenhado para, além de disponibilizar todas as disciplinas nas nossas redes, nós também temos os aulões itinerantes, com êxito. Estamos diminuindo o impacto deixado pela pandemia”, ressaltou a secretária.

Inscrições

Nas próximas semanas o projeto desembarca em Belém, Santa Izabel, Santarém, além dos trabalhos fixos nas escolas estaduais de todo o Pará. As inscrições podem ser feitas no site da Seduc: www.seduc.pa.gov.br.

Por Evaldo Júnior (SEDUC)

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra