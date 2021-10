Moradores do Jurunas, Condor e Cremação aprendem a reaproveitar pneus

Moradores dos bairros da Condor, Jurunas e Cremação ficaram entusiasmados com a ideia de transformar pneus, descartados irregularmente em locais públicos, em bonitas floreiras para enfeitar suas casas e ruas e até ganhar algum dinheiro, enquanto ajudam a preservar o meio ambiente. Eles concluíram nesta terça-feira, 05, a segunda Oficina de Reaproveitamento de Pneus, promovida pela Prefeitura de Belém, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben).

“A gente está tentando associar o aproveitamento de resíduos, a conservação do meio ambiente e a geração de renda. Um pneu, por exemplo, vai demorar séculos no meio ambiente para se decompor e a gente pode reaproveitar esse material, que poderia estar sendo lançado em canais ou ir para um aterro sanitário, de forma inadequada”, afirma o coordenador-geral do Promaben, Rodrigo Rodrigues.

A coordenadora-adjunta do Promaben, Victória Veras, destaca a importância da participação da população. “A educação ambiental tem o intuito de multiplicar saberes, para fazer com que todas as obras de infraestrutura tenham continuidade, a partir da conservação pela população em conjunto com o poder público”.

A professora Aluzimara Diniz decidiu participar. “Quero replicar essa oficina para meus alunos que são aqui do bairro. Achei superinteressante. E para ensinar matemática para eles utilizando as formas de raio, diâmetro”.

Jane Patrícia, 38, vendedora considera uma grande oportunidade. “Não só como recurso para gente ganhar um dinheirinho, mas a minha intenção é deixar mais bonita a nossa cidade”.

No Brasil, todo ano são jogadas fora 450 mil toneladas ou 90 milhões de pneus que levam 600 anos para se decompor na natureza e podem ser foco de reprodução de mosquitos geradores de doenças, como dengue, zika e chikungunya.

Realizada na Escola Antônia Paes e Silva, a oficina reuniu 20 moradores desses bairros, que ficam na área de influência das obras do Promaben. Ministrada pelo artesão Orlando Serra, a oficina foi uma iniciativa do Programa de Educação Ambiental e Sanitária (PEAS), do Projeto Social do Promaben e realização do consórcio TPF/Synergia.

Texto: Raimundo Sena

Fonte: Agência Belém