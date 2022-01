Moradores do Marahu fecham rodovia de acesso a Mosqueiro

Está acontecendo na Rodovia PA-391 (Augusto Meira Filho), altura do Pórtico de Mosqueiro, um protesto de moradores do bairro/praia do Marahu que cobram da Prefeitura Municipal de Belém, por meio da agência distrital de Moqueiro, a conclusão das obras da orla fluvial. Eles fecharam a estrada, ninguém entra nem sai.

A manifestação começou por volta das 7h e é acompanhada pela Polícia Rodoviária Estadual (PM), Guarda Municipal e Superintendência de Mobilidade Urbana – Semob.

Segundo a PMB, por meio da Agência Distrital, a obra foi iniciada e não concluída na gestão do então prefeito Zenaldo Coutinho e está paralisada em função de denúncias feitas pela própria comunidade e que são apuradas pelo Ministério Público do Pará. No entanto, afirma que está aberta ao diálogo, pois reconhece o direito dos moradores do Marahu em protestar e exigir providências e que, neste momento, é mister liberar o trânsito, já que o final de semana gera emprego e renda para milhares de pessoas que moram e dependem dos fins de semana para sobreviverem em Mosqueiro.

Imagem: Reprodução