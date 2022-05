Moradores do Telégrafo comemoram início das obras do residencial Neuton Miranda, após 7 anos de luta

“Pra mim tá sendo um sonho realizado ver as obras da nossa casa. Foram muito anos de luta e eu nunca perdi a esperança que ia voltar pra minha casa”, contou a dona de casa Regiane Costa Moraes, 40, que estava feliz ao ver o início das obras do Residencial Neuton Miranda, localizado na Rodovia Arthur Bernades.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, visitou, nesta quinta-feira, 05, a área e conversou com os futuros moradores.”Eu tô muito emocionado. O mais importante é que as pessoas saibam que essa obra tem alma. Foram anos de luta e quero parabenizar vocês por não terem desistido”, ressaltou o prefeito.

Segundo relatos dos moradores, foram mais de sete anos de luta com a gestão municipal passada, para garantir, pelo menos, o início das obras no local.

Projeto estava abandonado – A Prefeitura de Belém assinou o contrato para a construção do Residencial Neuton Miranda em 2011 e as obras foran iniciadas em 2014. Mas a empresa responsável identificou falhas no projeto de engenharia e paralisou os serviços. Não houve correção e o projeto ficou abandonado até o ano passado.

Por quase uma década, a comunidade viveu a angústia de não saber quando ocorreria a retomada do construção do residencial. “Eu fico emocionada de ver. Porque meus vizinhos e amigos falavam que isso aqui não ia sair. Primeiro lugar quero agradecer a Deus e segundo lugar quero agradecer ao nosso prefeito de Belém, porque se não fosse ele esse sonho não ia ser realizado”, disse a dona de casa Rejane Costa, com os olhos marejados.

Negociação – A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), passou o período de um ano em negociação para garantir a execução dos serviços. De acordo com Sehab, após dez anos depois da assinatura do contrato e sem qualquer avanço na obra, o Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pelos recursos, anunciou a suspensão do projeto e a obrigatoriedade de devolução dos investimentos realizados.

Mas a gestão do prefeito Edmilson Rodrigues assumiu o compromisso, para desenvolver o novo projeto e aplicação de recursos municipais, para garantir a construção das unidades habitacionais.

Fiscalização – O prefeito de Belém lembrou que todo o processo de construção do Residencial Neuton Miranda terá uma Comissão de Fiscalização de Obras e Serviços (Cofis). “Aqui tem conselheiros do Tá Selado, e terá a escolha para comissão do Cofis, para o povo acompanhar as obras. Depois da obra vamos montar um condomínio participativo”, detalhou o prefeito.

Recurso – O valor total da obra é de R$ 17.981.171,53. Serão aplicados R$ 9.550.861,33 pelo Governo Federal e R$ 8.430.290,40 pela Prefeitura de Belém. O novo projeto prevê a colocação de lajotas e cerâmicas na parte interna do empreendimento. No antigo projeto não havia este serviço.

“O prefeito visita hoje uma obra que estava paralisada há quase dez anos e que famílias estavam esperando esse momento. Foi um processo muito árduo de negociação com a Caixa Econômica Federal e com Ministério do Desenvolvimento Regional, mas sempre com muito otimismo e esperança de garantir moradia digna para a população”, destacou o titular da Sehab, Rodrigo Moraes.

A esperança da nova casa – A dona de casa Ângela Maria Pantoja, 59 anos, morou há 13 anos no local das obras. Ela lembrou que não havia saneamento e as casas não tinham condições de moradia, por isso tratava-se de um espaço propício para surgimento de doenças.

“Eu tô muito feliz. Eu rezo muito a Deus que abençõe esse espaço pra a gente morar definitivamente. Porque viver de aluguel não é como a nossa casa. É muito ruim aluguel. Eu deixei a minha casa em 2015,pois passei por um transtorno”, revelou a dona de casa, que mora com o esposo, a filha e a neta.

Emocionada, a dona de casa Marilene Ferreira, 40 anos, disse estar feliz em ver o início do sonho em construção. Segundo ela, são sete anos vivendo em uma casa alugada, no bairro da Pratinha. “É uma alegria muito grande. É a realização de um sonho esperado. Nós pedimos muito o início dessas obras. A nossa persistência foi ouvida. Muita gente precisa de um lugar pra morar”.

“Pra mim é uma alegria, depois de mais de sete anos, o sonho vai ser realizado”, afirmou a dona de casa, Ivonete Santos, 54.

Texto: Joyce Assunção