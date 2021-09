Moradores do Telégrafo reclamam que estão há 30 dias sem água

Abastecimento de água na rua Curuçá enfrenta problemas desde que a Cosanpa realizou obra em tubulação da via.

Moradores da rua Curuçá, em Belém, enfrentam falta d’água há 30 dias

Moradores da rua Curuçá, no bairro do Telégrafo, em Belém, alegam que estão sem abastecimento de água há 30 dias. O transtorno começou em julho, quando a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) realizou obras na via para trocar uma tubulação antiga por uma nova. Desde então, a comunidade reclama que a pressão da água nas torneiras e chuveiros não é mais a mesma.

O transtorno atinge toda a comunidade local, que depende de momentos específicos durante o dia para conseguir abastecer baldes com o mínimo de água.

“De noite, chega às 22h. Quando são 22h30 ou 23h, está indo embora. Como agora, olha, não deu para encher tudo e nem limpar quase nada. A nossa vida é assim: corrida aqui”, conta Luiza Ferreira, dona de casa e uma das moradoras afetadas pelo abastecimento irregular de água.

Os mais impactados pela falta do serviço básico são idosos, que precisam se submeter a situações desgastantes e carregar recipientes pesados para armazenar a quantidade possível de água, como é o caso da aposentada Eclides Ferreira, de 85 anos.

“Está demais esse peso. Eu me sinto muito mal. Eu estou com a respiração baixa. Eu estou fazendo até fisioterapia… dor no joelho. Está horrível, 85 anos, não estou mais aguentando isso”, desabafa Eclides.

Os moradores ainda relatam que, mesmo sem ter água nas torneiras, continuam recebendo as contas referentes ao serviço. “A gente está completamente abandonado. Não veio ninguém da Cosanpa dar satisfação para a gente. A gente não tem para quem correr. Para quem a gente vai ligar?”, comenta o empresário Saulo Lopes, que também sofre com a falta de água na residência.

Posicionamento da Cosanpa

Sobre a situação, a Companhia de Abastecimento do estado informou, em nota, que equipes estão trabalhando para identificar o que está causando a baixa pressão nesta área.

Segundo a Cosanpa, o mapeamento do local já foi feito e a previsão é de que o abastecimento de água seja normalizado até este domingo (2).

Em relação ao valor das contas, a companhia comunicou que os imóveis da rua receberam hidrômetros e os clientes pagam apenas pelo que consomem. A empresa ainda diz que em caso de discordância de valores, o consumidor pode pedir revisão da conta por um dos canais de atendimento da Cosanpa.

FONTE G1 PARA