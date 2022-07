Moradores e comerciantes de Icoaraci receberam orientações sobre o descarte correto do lixo

Comerciantes que atuam no Mercado Municipal de Icoaraci, receberam na semana passada orientações sobre como fazer o descarte de resíduos sólidos de forma correta e destinar os recicláveis para não comprometer o meio ambiente.

A equipe da Agência Reguladora de Belém (Arbel) fizeram algumas orientações também, para donos dos restaurantes da orla, vendedores de coco e de artesanato, sobre a forma correta de descartar os resíduos gerados em suas atividades.

Além dos comerciantes que trabalham no Mercado Municipal de Icoaraci e no entorno, a equipe orientou consumidores que frequentam o local. A ação sempre ocorre em locais com grande fluxo de pessoas, dando orientação e informações para que as pessoas tenham melhor cuidado com os resíduos gerados e as formas adequadas de destinação.

A iniciativa é da Prefeitura de Belém, por meio da Arbel, de levar informações sobre educação ambiental para a população. A ação denominada “Arbel Verão se faz com regulação”, faz parte da programação oficial da prefeitura de Belém: Verão da Gente 2022. Nesta semana será a vez de outeiro receber as equipes de educação ambiental da Arbel.

Foto: Ascom Arbel