Moradores festejam a chegada do prolongamento do asfalto em Santarém

Os trabalhos em obras de infraestrutura continuam avançando por toda Santarém. Na zona sul da cidade, moradores da Avenida Sérgio Hein, no trecho entre a rua Minas Gerais e a entrada do Ramal do Saubal, comemoram a chegada do asfalto no local.

“É uma felicidade que nem sabemos expressar. Nós aqui vivíamos uma luta muito grande que era contra a lama, porque, quando chovia, isso aqui era horrível. Mas graças a Deus veio a Prefeitura na gestão do prefeito Nélio e foi o único prefeito que prometeu e cumpriu,” disse Miguel da Silva, morador da Avenida Sérgio Hein.

A exemplo do Miguel, outros moradores também se alegram com a chegada do asfalto. Com o avanço, o morador Raimundo Maia está planejando em abrir o próprio empreendimento no lugar, visto a grande movimentação de pessoas que praticam caminhada no local como forma de exercício e lazer.

“Olha, esse asfalto aqui vai melhorar a vida de muita gente. A minha já está melhorando graças a Deus. Vai ficar melhor para quem tem carro e moto, eu estou pensando em comprar até um carro agora, que eu sei que não vai ficar atolado e nem sujo de lama como ficava os dos vizinhos. Está sendo tão bom que estou pensando em até abrir uma vendinha aqui na frente de casa, estamos muito felizes,” afirmou Raimundo.

A investimento na obra da Avenida Sérgio Hein está orçada em R$ 2.293.056,38 (dois milhões, duzentos e noventa e três mil, cinquenta e seis reais e tinta e oito centavos).

Com mais de 60% de toda obra concluída, sendo deste 40% de aplicação de massa asfáltica, a obra de pavimentação da Sérgio Hein, tem no total 1.185,37M de extensão, e está contemplada com os serviços de limpeza, aterro, terraplenagem, pavimentação e drenagem superficial.

Para o Chefe do poder executivo Santareno, Nélio Aguiar, o feedback da população é essencial na fiscalização de cada obra.

“Estamos fazendo a pavimentação da Sérgio Hein em direção ao eixo do bairro Nova República e estamos acompanhando de perto, verificando como está ficando o trabalho. Assumimos esse compromisso junto a população e estamos cumprindo com nosso papel. É muito satisfatório ouvir dos moradores que eles estão felizes com esse asfalto. Isso só reforça cada vez mais que estamos no caminho certo e vamos continuar trabalhando, fazendo muito mais por Santarém, porque o trabalho não pode parar,” disse o prefeito Nélio Aguiar.

O novo trecho da Av. Sérgio Hein que está em obras segue o padrão da primeira etapa e terá 4 metros de largura até o inicio da serra do Saubal. Além de conter ainda a continuação da ciclo-faixa.

“Nós estamos acompanhando de perto cada trecho, cada serviço que está sendo feito. Sabemos que são várias obras, mais nos esforçamos para visitar diariamente cada uma delas e ver como o serviço está sendo executado. Uma das nossas missões é fazer com que as obras sejam da melhor qualidade possível. É isso que estamos fazendo, desde a elaboração do projeto até a entrega da obra para a população e aqui na Avenida Sérgio Hein não vai ser diferente. É mais uma obra que teremos o orgulho de entregar à população,” completou o Secretário de Infraestrutura Eng. Daniel Simões

A obra de pavimentação da Avenida Sérgio Hein está sendo executada pela empresa LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A, vencedora de um processo licitatório feito pela Prefeitura, coordenado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra). A previsão é de que até o fim deste ano a obra seja inaugurada e entregue à população.

Imagens: Ascom/PMS