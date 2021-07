Moradores de Salvaterra, na ilha do Marajó, terão o abastecimento de água interrompido nesta quarta-feira (14). De acordo com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), o sistema de abastecimento que atende a cidade vai passar por limpeza e por isso será suspenso o fornecimento de água.

A interrupção ocorrerá no período de 13h às 18h. Ainda de acordo com a Cosanpa, o abastecimento será normalizado de forma gradativa logo após o serviço de limpeza.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Pixabay