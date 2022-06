Moradores que fecharam a João Paulo II dizem que, caso situação não se resolva, voltarão a interromper o trânsito no horário de pico

Moradores do bairro da Guanabara, em Ananindeua, município da Zona Metropolitana de Belém, fecharam o trânsito de veículos na avenida João Paulo II, nos dois sentidos, à altura da Alameda Moça Bonita, que dá acesso à Rodovia BR-316. A obstrução da importante via de saída de Belém ocorreu na noite de ontem, quinta-feira, 23, com a queima de madeira e demais tipos de entulho. Alguns motociclistas conseguiram ultrapassar no início da manifestação, sob protesto dos líderes do movimento, que reclamaram da falta de respeito ao ato que disseram ser justo, para reivindicar direitos no bairro, já que todos pagam pela manutenção da iluminação pública.

Os moradores afirmaram que o roubo de cabos ocorrido há alguns dias provocou a falta de energia elétrica, tendo como consequência a escuridão na área pública e onde estão localizados estabelecimentos comerciais, além da praça localizada do bairro. A Polícia Militar se fez presente com viaturas de várias unidades para negociar com os manifestantes a liberação do trânsito, o que acabou acontecendo, haja vista que o ato era pacífico, com o objetivo de chamar atenção das autoridades, bem como da Equatorial, no sentido de resolver a situação. Ainda conforme os líderes do ato, os furtos de cabos de energia que deixam a Avenida João Paulo II às escuras é recorrente e, caso não seja adotada uma providência, a tendência é que a via volte a ser fechada novamente, até que a situação seja resolvida.

Imagens: Redes Sociais