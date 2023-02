Moradores remanejados do Portal da Amazônia terão auxílio-aluguel reajustado

Uma comissão da Prefeitura de Belém reuniu na manhã desta terça-feira,14, com moradores remanejados da área do Portal da Amazônia para tratar sobre o reajuste no valor do auxílio -aluguel que eles recebem há 16 anos, desde que foram removidos da área para a construção da orla de Belém.

O secretário municipal de Habitação, Rodrigo Moraes, o coordenador do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), Rodrigo Rodrigues, e o diretor-geral da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Segep), Edilson Rodrigues, integraram a comissão de diálogo com os moradores e sinalizaram a possibilidade do auxílio-aluguel passar dos atuais R$530,00 para R$700,00 ainda este ano.

Na reunião ficou definido que o cronograma para começar a pagar o auxílio já reajustado vai ser definido na próxima sexta-feira, 17, em reunião na sede da Segep, após análise orçamentária do município. Seguindo orientação do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o aumento vai ser garantido por meio de remanejamento orçamentário já que o município não possui fundo financeiro que garanta esse reajuste no auxílio-aluguel dos beneficiários.

Terrenos

Outro assunto discutido na reunião foi a recuperação dos terrenos que até então seriam destinados para a construção de unidades habitacionais para as famílias remanejadas da área. Devido ao abandono da obra por gestões municipais anteriores, atualmente os lotes estão ocupados irregularmente e, segundo o titular da Sehab, Rodrigo Moraes, a Prefeitura de Belém está em constante diálogo com o governo federal para que os terrenos voltem a ser de propriedade da Prefeitura garantindo assim a retomada total das obras do empreendimento habitacional e sanando o problema das famílias que hoje recebem o auxílio-aluguel.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/COMUS