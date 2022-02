Moradores voltam ao lar, doce lar no Telégrafo

Moradores de seis, dos sete imóveis interditados da vila São José, na rua Frederico Scheneippe, no bairro do Telégrafo, em Belém, já podem retornar para suas residências. A decisão foi tomada após vistoria técnica realizada pela Comissão de Defesa Civil de Belém, Secretaria de Urbanismo (Seurb) e Corpo de Bombeiros Militar, na manhã desta terça-feira, 15, na loja de peças automotivas destruída por um incêndio no último dia 9 de janeiro. Desde então, esse pessoal estava abrigado em outros lugares.



Após o incêndio, sete famílias foram orientadas a sair de suas casas por possuírem maior proximidade com o comércio incendiado e, por isso, apresentarem maior risco de sofrerem impactos em razão do calor emitido durante o sinistro.

Uma delas apresentou rachaduras e desplacamento cerâmico e precisa de reparos que serão realizados por empresa contratada pela loja de autopeças.



VISTORIA

Essa foi a terceira vistoria realizada no Mercadão das Peças. Desta vez, o objetivo era verificar se as medidas preventivas sugeridas pela Defesa Civil, foram realizadas.

“Identificamos na loja que os pilares da laje do segundo andar apresentavam uma inclinação, o que significava um risco para os imóveis. Sugerimos, então, que laje e pilares fossem demolidos para zerar o risco aos moradores da vila São José”, explicou o coordenador operacional da Defesa Civil de Belém, Claudionor Corrêa.

A primeira vistoria técnica na loja incendiada ocorreu no dia 13 de janeiro, após a liberação da área pelo Corpo de Bombeiros, em virtude do incêndio. A segunda análise técnica ocorreu no dia 2 de fevereiro, atendendo solicitação dos proprietários do comércio.



Imagem: Defesa Civil Municipal