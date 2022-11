Moraes decide manter prisão de acusado de ameaçar o STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a manutenção da prisão preventiva de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, que está preso desde o dia 22 de julho sob a acusação de ter feito ameaças e proferido xingamentos contra ministros da Suprema Corte e políticos de esquerda.

Na decisão, tomada nesta sexta-feira (11), Moraes afirmou que a investigação em andamento “demonstra uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas” e defendeu que a prisão é a única medida capaz de “garantir a ordem pública”.

Além de ordenar a continuidade da prisão, Moraes determinou que a Polícia Federal (PF) colha o depoimento de todas as pessoas identificadas que mantiveram contato com Ivan por WhatsApp e dos usuários do grupo “Caçadores de ratos do STF” que forneceram o número de celular em cadastro do Telegram.

Um pedido feito pela Polícia Federal no dia 14 de setembro apontou que foi possível localizar 141 usuários que integram o grupo, mas sem a identificação dos integrantes ou ex-integrantes. O prazo para o cumprimento das medidas, que foram determinadas por Moraes nesta sexta-feira (11), é de 30 dias.

Por fim, Moraes ainda ordenou que a PF “proceda à identificação, mediante adoção de diligências em todas as fontes possíveis, dos usuários participantes do grupo ‘Caçadores de Ratos do STF’, muitos dos quais forneceram o nome completo”.

ENTENDA O CASO

Ivan Rejane foi preso pela Polícia Federal no dia 22 de julho, em Belo Horizonte, por ordem de Moraes. Na ocasião, o ministro determinou busca e apreensão de armas, munições, computadores e dispositivos eletrônicos e o bloqueio de suas páginas no Facebook, Twitter e YouTube.

Nas redes sociais, Ivan, que se intitula “Terapeuta Papo Reto”, fez publicações com diversos xingamentos contra o agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a deputada Gleisi Hoffmann (RS), presidente do PT.

– Eu vou dar um recado para a esquerda brasileira, principalmente pro Lula: ô desgraçado, põe o pé na rua, que nós vamos te mostrar o que nós vamos fazer com você – disse.

Ivan também estendeu o tom aos ministros do STF e disse que ia “pendurar” os magistrados de “cabeça para baixo”.

– Se eu fosse você, Barroso, Fux, Fachin, Moraes, Lewandowski, Mendes, eu ficava nos Estados Unidos, em Portugal, na Europa, na p*** q** t* p****. Até vocês duas, v*****, Cármen Lúcia e Rosa Weber. Sumam do Brasil. Nós vamos pendurar vocês de cabeça pra baixo. Vocês são vendidos – completou.

Fonte: Pleno News/Foto: Carlos Moura/SCO/STF