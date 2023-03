Moraes determina retorno de Ibaneis ao cargo de governador do DF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou hoje (15) o retorno imediato do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, ao cargo.

Ibaneis foi afastado pelo ministro por 90 dias após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O afastamento terminaria no dia 9 de abril.

Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que enviou ao Supremo parecer favorável à medida.

Edição: Juliana Andrade

Fonte: Agência Brasil/Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil