Moraes discursa na diplomação e cita ‘ataques covardes’ ao Judiciário

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), ministro Alexandre de Moraes, discursou durante a cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice eleito, Geraldo Alckmin (PSB) . Ele afirmou, nesta segunda-feira (12), que Justiça Eleitoral combateu, durante o processo eleitoral, “ataques covardes” aos seus membros e a todo o Judiciário.

“A Justiça eleitoral se preparou para combater com eficácia, eficiência e celeridade os ataques antidemocráticos ao Estado de Direito. E os covardes ataques e violências pessoais aos seus membros e todo Poder Judiciário”, declarou o ministro.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou ainda que as eleições de 2022 atestaram a lisura do processo eleitoral brasileiro.

“O Poder Judiciário brasileiro manteve a sua independência e imparcialidade, garantindo o respeito ao Estado de Direito e realizando eleições limpas, transparentes e seguras, concretizando mais uma etapa na construção e fortalecimento da nossa democracia”, disse Moraes.

O ministro também citou os atos antidemocráticos que ocorrem desde a finalização do pleito no dia 30 de outubro.

“A presente diplomação tem um duplo significado, pois além da regularidade e da legitimidade da vitória da chapa presidencial composta pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados, que já identificados serão integralmente responsabilizados para que isso não retorne nas próximas eleições”, declarou o presidente do TSE.

Fonte: IG/Foto: TSE