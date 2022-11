Moraes é chamado de “ladrão” e “vagabundo” em Nova Iorque

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi alvo de xingamentos neste domingo (13) em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde o integrante da Suprema Corte participará do Lide Brazil Conference. O membro do STF foi abordado enquanto jantava em um restaurante e ao deixar o estabelecimento.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra Moraes sendo abordado dentro de um restaurante por um homem que acusa o ministro de “gastar dinheiro do povo brasileiro”. Uma outra gravação, na qual o ministro aparece deixando o local, mostra o integrante do Supremo sendo chamado de “ladrão” e “vagabundo”.

Atenção: Ministros do Supremo são alvo de protestos nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes teve que sair escoltado de restaurante em Nova Iorque. pic.twitter.com/CYAbJMTuIB — Fernanda Salles (@reportersalles) November 14, 2022

Ao lado de outros membros do STF, Moraes participa nesta segunda-feira (14) da Lide Brazil Conference, que acontece no Harvard Club of New York (HCNY). Além dele, estarão no evento os ministros Dias Toffoli, Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.

TEMER, GILMAR E LEWANDOWSKI SÃO ALVOS DE PROTESTO

Além de Moraes, um protesto realizado na frente do Hotel Sofitel, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, neste domingo (13), teve como alvo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o ex-presidente Michel Temer (MDB). Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram manifestantes proferindo inúmeros xingamentos (veja abaixo) contra os membros do Supremo na hora em que eles saem do hotel.

Os brasileiros também recepcionaram “de forma calorosa” o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski sob gritos de “Ô seu Gilmar Mendes, seu Vagabundo, Filho da Puta, Bandido.” Gente?! As excelências sentido o quanto os brasileiros “amam eles” é impagável!#ImpeachmentAlexandreDeMoraes pic.twitter.com/h6XMsGp9yA — O Conservador (@litleboybr) November 14, 2022

Em uma das gravações, é flagrada a saída do ministro Gilmar Mendes, que é recebido com xingamentos e gritos de “bandido”. Segundos depois, ainda no mesmo vídeo, sai Lewandowski, que também é alvo de xingamentos. Um outro vídeo mostra a chegada de Temer, que ouve gritos de “ladrão” ao entrar no hotel ao lado da esposa Marcela Temer.

Michel Temer é hostilizado por manifestantes pós-eleições na entrada do hotel Sofitel New York, em Nova Iorque, no dia 13 de novembro de 2022. pic.twitter.com/bK992ror77 — O Selo Azul (@OSeloAzul) November 14, 2022

BARROSO TAMBÉM É CONFRONTADO

Também em Nova Iorque para participar da Lide Brazil Conference, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi confrontando por uma mulher que o viu em uma das ruas da cidade. O vídeo que mostra o momento viralizou nas redes sociais neste domingo (13).

Na gravação, a mulher pergunta como o ministro está e Barroso responde que está “feliz pelo Brasil”. Na sequência, ela passa a interpelar o magistrado e diz: “Nós vamos ganhar essa luta”. Enquanto a mulher sobe o tom, o integrante do Supremo acelera o passo e entra em um estabelecimento.

– O senhor está entendendo que nós vamos ganhar essa luta? Cuidado, o povo brasileiro é maior que a Suprema Corte. Você não vai ganhar o nosso país. Foge! – diz ela.

Ao final da gravação, antes de entrar no estabelecimento para o qual ele se dirigiu, Barroso diz para a mulher não ser “grosseira”. O ministro ainda fala para ela “passar bem” e se despede com um “tchau”. Confira abaixo o vídeo que circula nas redes.

Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), é encontrado circulando pelas ruas de Nova Iorque por uma brasileira e é confrontado. pic.twitter.com/sadNPALQy6 — O Selo Azul (@OSeloAzul) November 14, 2022

Fonte: Pleno News/Fotos: Reprodução/Redes Sociais