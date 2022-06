Moraes é eleito presidente do TSE e tomará posse em agosto

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) escolheu nesta terça-feira (14) o ministro Alexandre de Moraes para ser o seu próximo presidente. Moraes assumirá o cargo no dia 16 de agosto, justamente a data prevista para o início oficial da campanha eleitoral deste ano. Ele ocupará o cargo pelos próximos dois anos.

A votação desta terça também marcou a escolha do ministro Ricardo Lewandowski como vice-presidente. A eleição para os cargos da Presidência do TSE seguem um rito formal. Os ministros chegam a votar em urnas eletrônicas, mas todos seguem a regra de eleger para presidente o atual vice.

O regimento interno do TSE também determina que apenas ministros oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) podem assumir o controle da Corte, o que restringe a disputa a dois nomes. Durante os primeiros meses à frente da presidência, Moraes enfrentará o desafio de conduzir o processo eleitoral.

Assim como o ministro Edson Fachin, que preside a Corte atualmente, Moraes vive um embate com o presidente Jair Bolsonaro e é alvo frequente de críticas do chefe do Executivo por ser o relator de apurações que são alvos de questionamentos por parte de Bolsonaro, principalmente o chamado inquérito das fake news.

