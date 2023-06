Moraes e Gilmar levam a Lula nome preferido para a PGR

Não são apenas as vagas de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e das cortes superiores que movimentam os bastidores da política e do Judiciário em Brasília, o nome que assumirá o posto de procurador-geral da República após o fim do mandato de Augusto Aras, no final de setembro, também mexe com as peças da Justiça e da política brasileira.

Diante desse cenário, os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, dois dos integrantes do STF que têm demonstrado maior proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que chegaram inclusive a participar do churrasco promovido pelo petista no fim de maio, já manifestaram qual é o nome predileto deles para chefiar o Ministério Público Federal (MPF).

De acordo com a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, o favorito de Mendes e Moraes para ser o substituto de Aras é o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Gonet Branco. Membro do MPF desde 1987, Gonet é amigo e já foi sócio de Gilmar Mendes no Instituto Brasiliense de Direito Público.

O vice-procurador-geral eleitoral não está na lista tríplice formada pelos procuradores da República para sugerir o substituto de Augusto Aras. No entanto, isso não deve ser um empecilho, visto que Lula já avisou que não deve seguir o rol de nomes escolhidos pelos integrantes do MPF, ao contrário do que fez em seus dois primeiros mandatos.

Segundo Gaspar, ao conversarem com Lula sobre o próximo procurador-geral da República, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes elogiaram Gonet e sugeriram que ele saberá ser leal. O petista, por sua vez, ao mencionar “erros cometidos” em escolhas anteriores, teria citado o exemplo de Rodrigo Janot, ex-PGR que esteve no comando do MPF durante a Lava Jato.

Fonte: Pleno News/Foto: Carlos Moura/SCO/STF