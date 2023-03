Moraes nega compartilhar dados do 8 de Janeiro com CPI distrital

Um pedido de compartilhamento de investigações sobre os atos radicais de 8 de janeiro com uma CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal foi negado, nesta quarta-feira (15), pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes justificou que os inquéritos são sigilosos e estão em andamento.

A comissão parlamentar havia pedido acesso a depoimentos, laudos e relatórios das apurações. O ministro ainda não decidiu sobre outro pedido da CPI, para visitar presos por envolvimento nos atos promovidos em Brasília.

Moraes mandou o deputado distrital Chico Vigilante (PT), presidente da comissão, esclarecer quem fará a visita e qual o objetivo. Das 2.151 pessoas presas em flagrante no dia 8, 392 permaneciam detidas.

No mesmo despacho, Moraes autorizou o depoimento do coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, ex-chefe de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal, na CPI. A condição é que a defesa do investigado concorde com o interrogatório. O oficial foi preso preventivamente.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Carlos Moura/SCO/STF