Moraes quer investigar ministro da Justiça por live com Bolsonaro

Ministro pediu que TSE investigue suposta propaganda eleitoral antecipada de Anderson Torres

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) investigue a participação do ministro da Justiça, Anderson Torres, na transmissão ao vivo feita pelo presidente Jair Bolsonaro, no último dia 29, para questionar a segurança das urnas eletrônicas.

O pedido foi encaminhado na terça-feira (10) ao gabinete ministro Luís Felipe Salomão, corregedor do TSE, e integra o inquérito das fake news. O objetivo é apurar se o ministro da Justiça fez propaganda eleitoral antecipada. Isso porque Torres é cotado para disputar o governo do Distrito Federal nas eleições de 2022.

O ministro da Justiça participou dos minutos finais da live e leu trechos de um relatório produzido pela Polícia Federal sobre os testes públicos das urnas eletrônicas realizados pelo TSE.

– Exatamente tudo o que foi falado, tudo o que foi questionado, todas as dúvidas levantadas pelos eleitores. A Polícia Federal também analisou da mesma forma, encaminhou, e o Tribunal Superior Eleitoral tem isso lá como sugestão da Polícia Federal para o aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro – concluiu Torres, após a leitura do relatório.

*AE

Foto: STF/SCO/Nelson Jr

