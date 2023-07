Mordida de morcego pode ser fatal, explica especialista

É comum, no Norte do Brasil, especialmente em Belém, nesta fase do ano, a presença de morcegos. Essas aves, que se alimentam de sangue, podem trazer doenças e, em alguns casos, provocar óbitos, caso as vítimas não recebam o tratamento adequeado.

O garoto Théo Giusti, de 16 anos, foi mordido por um morcego enquanto dormia em casa, com as janelas do seu quarto abertas. Ao perceber a ave, ficou assustado, levantou e correu para fechar a janela, pois percebeu que o pássaro voou para fora. No entanto, de manhã, percebeu ter sido mordido no ombro, como contou sua mãe, a senhora Desiree Giusti.

O jovem ficou bastante assustado. Eles procuraram atendimento médico. Foi constatado que Théo teria de ser medicado com vacinas. Por isso, tomou quatro doses de antirrábica e uma dose de antitetânico e outra de soro antirrábico. Ainda segundo dona Desiree, o jovem dormia quando percebeu algo estranho. Ele pensou que se tratava de um inseto qualquer. Por isso, levantou e ascendeu a luz, observando que o morcego voou para a janela, o que o deixou muito assustado.