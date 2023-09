Moro diz não se arrepender de sua condução na Lava Jato

Ex-juiz e atual senador, Sergio Moro (União Brasil-PR) reiterou a correção de seus atos enquanto magistrado da Lava Jato e revelou ter a “consciência absolutamente tranquila” acerca de sua conduta judicante. O parlamentar ressaltou que todas essas questões levantadas com a finalidade de macular a lisura dos processos oriundos da operação é uma deturpação dos fatos.

– Como houve muitas reviravoltas nos últimos anos, eu até penso: “Será que poderia ter feito algo um pouco diferente e tal?”, na minha opinião a gente fez tudo certinho. O que está tendo é um revisionismo histórico, muitas vezes com deturpação de fatos e do que aconteceu, mas eu tenho minha consciência absolutamente tranquila – disse Moro em entrevista ao programa Pânico, nesta segunda-feira (11).

O ex-juiz mencionou o fato de que, apesar das críticas à condução da Lava Jato, nunca houve comprovação de que algum condenado na operação seja inocente.

– Tem gente lá que critica a Lava Jato. Eu não consigo achar uma pessoa que me aponte um inocente que tenha sido condenado pela Lava Jato. Fui um juiz duro, entendo que aquele momento histórico demandava aquela dureza – pontuou.

O senador falou sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, que anulou todas as provas do acordo de leniência com a Odebrecht.

– O próprio acordo da Odebrecht, que agora está aí em voga, o acordo que foi celebrado, o acordo de leniência, foram mais de R$ 3 bilhões devolvidos aos cofres públicos pela Odebrecht, por conta do acordo de leniência, que não tinha precedente no Brasil. Foi um acordo elogiado mundialmente e os procedimentos foram corretos – observou.

