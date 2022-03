Moro: “Não posso renunciar para quem tem 1% nas pesquisas”

Sergio Moro disse ainda que tem o sonho de mudar o país

Nesta terça-feira (29), Sergio Moro disse que seu nome é o mais competitivo para a candidatura presidencial da terceira via. Ele afirmou que não está disposto a deixar a disputa pela Presidência da República em benefício de candidatos com menos porcentagem de intenção de voto nas pesquisas. As informações são do site O Antagonista.

O candidato do Podemos deu declarações durante um almoço com empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Moro revelou que o martelo sobre uma possível convergência de partidos deve ser batido em julho.

– Não posso renunciar minha candidatura para alguém que tem 1% ou 2% nas pesquisas, quando a gente tem lá 10%, 9%, 8% a depender das pesquisas. Não tenho essa vaidade, mas tenho o sonho de mudar o país. Lá adiante, se as pesquisas apontarem um candidato mais competitivo do que eu, não tenho nenhum problema [em abrir mão da candidatura]. Mas, hoje, vou te dizer que em julho ainda serei o candidato mais competitivo dessa terceira via. E aí eu gostaria de ver o movimento contrário. Porque ou é para valer, e se quer uma terceira via no país, ou é conversa fiada e se quer realmente Lula ou Bolsonaro – falou o ex-juiz.

Foto: EFE/ Joédson Alves

Pleno.News