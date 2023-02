Morre a jornalista Gloria Maria

A jornalista Gloria Maria morreu no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (2). A causa da morte não foi informada. No mês passado, Gloria havia sido internada para “dar sequência a um tratamento” de saúde. A jornalista e apresentadora foi diagnosticada com um tumor no cérebro em 2019.

A Globo já havia anunciado, em dezembro, que Gloria precisaria ficar afastada do Globo Repórter e que ela retornaria à TV apenas em 2023, mas que já estava fora do trabalho há alguns meses.

Em março do ano passado, Gloria Maria esteve no Roda Viva e comentou sobre o tratamento.

Fonte: GZH/Foto: Zé Paulo Cardeal / TV Globo/Divulgação