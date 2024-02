Morre Abilio Diniz, fundador do Pão de Açúcar

Morreu neste domingo (18) o empresário Abilio Diniz, 87 anos, fundador do Grupo Pão de Açúcar (GPA). Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com quadro de pneumonia.

A morte do milionário foi confirmada pela família por meio de uma nota que aponta a causa da morte como insuficiência respiratória.

– É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho”, diz a nota divulgada pela família.

O empresário foi internado após passar mal enquanto estava em Aspen, no Colorado (Estados Unidos). Ele precisou retornar ao Brasil às pressas em um avião equipado com UTI.

Fonte: Pleno News/ Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO