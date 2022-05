Morre Alan White, da banda Yes, aos 72 anos

A informação foi confirmada pela banda nas redes sociais

Nesta quinta-feira (26), as páginas nas redes sociais da banda Yes informaram a morte do baterista Alan White. O músico inglês, de 72 anos, morreu de uma doença que não foi especificada.

“É com muita tristeza que os YES anunciam a morte do nosso querido baterista e amigo, companheiro nos últimos 50 anos. Tinha 72 anos”, diz a nota. “A notícia está chocando toda a família Yes. Estávamos ansiosos pela turnê pelo Reino Unido, com a qual íamos celebrar o seu 50º aniversário com os YES e o icônico disco ‘Close To The Edge’ que marcou o início da estrada de Alan nos YES, em 1972″, continua o comunicado.

Antes dos Yes, Alan já tinha tocado com nomes como John Lennon, Joe Cocker ou George Harrison.

Fonte: Notícias ao Minuto