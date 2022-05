Morre Antônio José Soares

Lamentamos a confirmação, por familiares, do brusco falecimento do Jornalista Antônio José Soares, ocorrido na madrugada deste domingo, 08, em seu apartamento no Edifício Manoel Pinto da Silva, no bairro de Batista Campos, área nobre de Belém. O corpo do renomado colega está no IML do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, pois ele teria morrido enquanto estava só.



Antônio José foi diretor de redação de A Província do Pará, mas tinha passagens por todas as redações de jornais do Pará e também como correspondente de agências de notícias.