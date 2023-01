Morre aos 68 anos o maior ídolo do Vasco, Roberto Dinamite

Morreu na manhã deste domingo (8) o maior ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, Roberto Dinamite. Ele vinha lutando contra um câncer no intestino desde 2021, o quadro progrediu e sua internação se fez necessária neste sábado (7). Dinamite nos deixou às 10h50 deste domingo, aos 68 anos.

Carlos Roberto Gama de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954, na cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

O maior artilheiro do cruz-maltino teve também dois mandatos como presidente do clube, entre 2008 e 2014. Ele também deixa a marca como maior artilheiro da história do Brasileirão, com 190 gols marcados na competição e, também, no Campeonato Carioca, com 284 gols.

Em abril de 2022, o jogador foi homenageado com a inauguração de uma estátua em São Januário.

Fonte: Pleno News/Foto: Alerj