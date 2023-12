Morre aos 82 anos o ator Ryan O’Neal, de “Love Story”

O ator americano Ryan O’Neal, conhecido por filmes icônicos da década de 1970 em Love Story: Uma História de Amor e Lua de Papel , morreu nesta sexta-feira (8) aos 82 anos.

– Isso é muito difícil para nós (…) Ryan teve um impacto enorme e ficará sem ele. É e será um grande vazio em nossas vidas – anunciou o apresentador esportivo de televisão Patrick O’Neal, filho do ator, em um post no Instagram.

Não foram dados mais detalhes sobre a morte, mas O’Neal foi relatado com leucemia crônica em 2001 e câncer de próstata em 2012.

O’Neal começou a criar um nicho para si mesmo nas telas com a novela Peyton Place, na qual atuou ao lado de Mia Farrow, antes de dar um salto meteórico para o cinema com o aclamado Love Story: Uma História de Amor (1970) ao lado de Ali MacGraw, com ele como protagonista.

Dois anos depois, estrelou a comédia Essa Pequena é uma Parada, dirigida por Peter Bogdanovich, na qual interpretou uma jovem professora de música que conhece a excêntrica jovem Judy (Barbra Streisand).

O’Neal e Bogdanovich repetiram a parceria no ano seguinte Lua de Papel, no qual, ao lado de Madelyn Kahn, ele apresentou características em humor e drama.

Ele foi casado com as atrizes Joanna Moore (1963-1967) e Leigh Taylor-Young (1967-1974) e, em 1981, iniciou um namoro com a famosa Farrah Fawcett, estrela da série As Panteras, de quem se separou em 1997, mas com quem voltou a se relacionar de 2001 até a morte dela, em 2009. Redmond O’Neal, também ator, nasceu desse relacionamento.

Problemas com vícios e uma suposta falta de controle sobre seu temperamento afetaram sua carreira, e sim ele foi perdendo relevância em Hollywood até ser relegado a trabalhos esporádicos nos anos 90, como o longa para TV The Man Upstairs (1992), com Katherine Hepburn, e a comédia Efeito Zero (1998).

– Compartilharei o legado de meu pai para sempre. Não serei impedido por vozes externas que digam coisas negativas. Se você decidir falar mal do meu pai, mesmo que não tenha ideia do que está falando, você será chamado – enfatizou seu filho Patrick nesta sexta-feira.

Em 2012, três anos após a morte de Fawcett por câncer, O’Neal publicou seu livro de memórias Both of Us: My Life with Farrah (Nós dois: minha vida com Farrah, em tradução livre), no qual deu sua versão do vínculo que tinha com o ícone feminino e tentou canalizar sua relação familiar após um longo afastamento de sua filha, a atriz ganhadora de Oscar Tatum O’Neal.

* EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/PAUL BUCK